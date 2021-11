Umfrage des Tages : Leben wir tatsächlich in einer „Tyrannei der Ungeimpften“?

Am Sonntagabend sprach Frank Ulrich Montgomery, Vorstands­vorsitzender des Weltärztebundes, im Polittalk bei Anne Will von einer „Tyrannei der Ungeimpften“. Hat er damit Recht? Stimmen Sie ab.

Avatar_shz von shz.de

09. November 2021, 06:49 Uhr

Flensburg | Etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist noch ungeimpft. Gerade diese zu niedrige Impfquote macht die vierte Corona-Welle in Deutschland gefährlicher als in anderen europäischen Staaten. In diesem Zusammenhang fand der Vorstands­vorsitzender des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, deutliche Worte und sprach im ARD-Talk bei Anne Will von einer „Tyrannei der Ungeimpften“.

Auch interessant:

Montgomery sagte bei Anne Will, dass die Ungeimpften über die restlichen zwei Drittel der Bevölkerung bestimmten und damit dem Rest Deutschlands die Corona-Maßnahmen aufbürden würden. Er forderte die deutsche Politik auf, eine mögliche Impfpflicht nicht weiterhin kategorisch auszuschließen.

imago images/Thomas Trutschel/Archivfoto

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute von Ihnen wissen: Leben wir tatsächlich in einer „Tyrannei der Ungeimpften“?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Stimmen sie anonym und auch ohne Abonnement ab. Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.