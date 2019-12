Kommentar : Ukraine-Gipfel: Wie schade, dass Steinmeier zuschauen muss

Frieden kommt meistens in kleinen Schritten. So auch in der Ostukraine. Mehr, als die Verhandlungspartner in Paris erreicht haben, war jedenfalls nicht zu erwarten. Bei Lichte betrachtet, reichen die Ergebnisse sogar weit, analysiert unser Autor.

10. Dezember 2019

Flensburg | Der begrenzende Faktor ist Kiew. Selbst, wenn der ukrainische Präsident Wolodimir Selinski besten Willens wäre, muss er mit Revolte und Spaltung rechnen, falls das nationalistische Lager den Eindruck allzu weitreichender Zugeständnisse hat.

Gleichzeitig können Deutschland, Frankreich und auch die USA nicht hinter die Minsker Vereinbarungen zurück, selbst wenn sie es wollten. International wäre ihre Glaubwürdigkeit als Verhandlungsführer dahin – zu schmählich war bereits, dass sie auf dem Höhepunkt des Umsturzes eine Übergangsfrist für Viktor Janukowitsch ausgehandelt hatten, ohne deren Durchsetzung garantieren zu können. Prompt wurde der damalige Präsident entgegen der Zusage vertrieben, bejubelt auch von westlichen Parlamentariern, die womöglich damals nicht ahnten, selbst nur Teil eines großen Spiels zu sein.

Minsk sieht eine weitgehende Anerkennung der Autonomie vor. Verständlicherweise weisen die Russen zudem darauf hin, dass sie dortige russlandfreundliche Separatisten ungern an Laternenpfählen aufgeknüpft sähen. Daher pochen sie auf Schutzmöglichkeiten und Garantien für die dortige zum großen Teil russischorientierte Bevölkerung. Zug um Zug, so kann es gehen – ein damaliger Verhandlungserfolg Frank-Walter Steinmeiers übrigens, der damals als Außenminister unbeirrt blieb vom Gedröhne. Fast schade, dass er jetzt als Bundespräsident nur zusehen darf.

