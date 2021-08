Konflikte : USA beenden Truppenabzug aus Afghanistan

Der Afghanistan-Abzug der US-Truppen ist zu Ende - kurz vor Mitternacht Ortszeit startet das letzte US-Militärflugzeug am Kabuler Flughafen. Zehntausende Afghanen wollen das Land verlassen.

Kabul | Mit dem Abzug ihrer letzten Soldaten vom Flughafen Kabul haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. „Ich bin hier, um die Vollendung unseres Abzugs aus Afghanistan zu verkünden“, sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon...

