Prozesse : USA: Schütze von Kenosha freigesprochen

Menschen protestieren gegen Rassismus. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der weiße Kyle R. erschießt zwei Menschen. Der Freispruch des 17-Jährigen könnte zu neuen Protesten führen.

Kenosha/Washington | Im viel beachteten Prozess um den gewaltsamen Tod von zwei Menschen bei Anti-Rassismus-Protesten im vergangenen Jahr ist der Angeklagte freigesprochen worden. Die zwölf Geschworenen am Gericht in der Stadt Kenosha befanden den Schützen Kyle R. am Freitag in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig. Der inzwischen 18-jährige Weiße hat die töd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.