Justiz : USA: Recht auf Abtreibung vor dem Obersten Gericht

Ein Abtreibungsgesetz in Mississippi stellt ein Grundsatzurteil infrage. Konservativen ist das Urteil seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Für Liberale ist die Entscheidung ein Meilenstein. Was sagt der Supreme Court?

Washington | In den USA steht das liberale Abtreibungsrecht auf dem Prüfstand und könnte massiv beschnitten werden. Vor dem Supreme Court in der Hauptstadt Washington begann am Mittwoch die Anhörung zu einem Abtreibungsgesetz aus dem Bundesstaat Mississippi. Der Fall könnte dazu führen, dass konservative Bundesstaaten Abtreibungen strikt einschränken oder verbi...

