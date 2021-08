Milliarden-Investitionen : US-Senat verabschiedet gewaltiges Infrastrukturpaket

US-Präsident Biden will die Infrastruktur des Landes im großen Stil erneuern. Die Verhandlungen über Abermilliarden an Investitionen zogen sich lange hin. Nun hat die erste Kongresskammer zugestimmt.

Washington | Nach monatelangen Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern hat der US-Senat ein gewaltiges Infrastrukturpaket verabschiedet. In der Kongresskammer stimmten am Dienstag Demokraten und mehrere Republikaner für das 2700 Seiten umfassende Gesetzespaket, mit dem Straßen, Brücken sowie andere Verkehrs- und Energienetze in den USA modernisiert ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.