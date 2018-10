44-Jährige aus St. Petersburg : Wegen Wahleinmischung: US-Justiz klagt Russin an

Die 44-jährige Frau soll das Ziel gehabt haben, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu untergraben.

von dpa

19. Oktober 2018, 21:48 Uhr

Washington | Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Virginia hat eine Russin wegen mutmaßlicher Einmischung unter anderem in die bevorstehenden US-Kongresswahlen angeklagt. Es handele sich um eine 44-jährige Frau aus St. Petersburg namens Jelena Chusjajnowa, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Der Staatsanwalt des östlichen Bezirks Virginias, Zachary Terwilliger, sagte: "Das strategische Ziel dieser mutmaßlichen Verschwörung, die bis heute andauert, ist es, Zwietracht im politischen System zu säen und das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen zu untergraben."