Neue US-Botschafterin : Amy Gutmann über Ukraine-Krieg: „Alle anständigen Menschen müssen jetzt aufstehen“

Die neue US-Botschafterin Amy Gutmann findet auf ihrer ersten Reise durch Deutschland klare Worte über „Mr. Putins Krieg“ und Chancellor Scholz.

Hamburg | Der Posten war fast zwei Jahre unbesetzt. Richard Grenell verließ die deutsche Hauptstadt so laut wie er zuvor seinen Job als US–Botschafter begriffen hatte. Amy Gutmanns Start in der amerikanischen Vertretung am Brandenburger Tor verlief bisher leiser. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Die erste ohne diplomatische Erfahrung. Die Erwartungen an...

