Konflikte : UN-Generalsekretär: Humanitäre Katastrophe in Afghanistan

Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan geht es für Millionen Menschen dort ums blanke Überleben. Es fehlt an fast allem. Der UN-Generalsekretär dringt auf schnelle Hilfe.

New York | UN-Generalsekretär António Guterres hat nach dem Abzug der letzten US-Soldaten aus Afghanistan und dem Ende der Evakuierungsaktion vor dem völligen Zusammenbruch der Grundversorgung in dem Land gewarnt. „Eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an“, sagte Guterres am Dienstagabend (Ortszeit) in New York. Die Menschen verlören jeden Tag den Zugang zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.