Gewalt-Eskalation : UN: Bürgerkrieg in Äthiopien nimmt „katastrophale Ausmaße“ an

In Äthiopien marschieren Rebellen auf die Hauptstadt Addis Abeba zu. Hunderttausende hungern - nun warnt die UN vor einer Ausweitung des Konflikts in dem ostafrikanischen Land.

Addis Abeba | Angesichts der Gewalt-Eskalation in Nordäthiopien warnen die Vereinten Nationen vor einem sich ausbreitenden Bürgerkrieg in dem ostafrikanischen Land. „Dass Äthiopien in einen sich ausweitenden Bürgerkrieg versinken könnte, ist nur allzu real“, sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, am Montag bei einer Sitzung de...

