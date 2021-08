Mit 56 Jahren gestorben : Bundestagsabgeordnete trauern um Linken-Politikerin Ingrid Remmers

Kollegen trauern um Ingrid Remmers: Die Linken-Politikerin im Bundestag ist im Alter von 56 Jahren gestorben.

Berlin | Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Ingrid Remmers, ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 56 Jahren, wie mehrere Parteikollegen am Montagabend mitteilten. So schrieb Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow auf Twitter, Remmers Herz habe aufgehört zu schlagen. "Wir, die Linke, trauern um Ingrid." Related content Der Linken-Politiker und S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.