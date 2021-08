Umfrage des Tages : Trauen Sie es Armin Laschet zu, das Ruder für die Union noch rumzureißen?

In der Union zweifeln viele an Kanzlerkandidat Armin Laschet. Was meinen Sie, kann er den Umfragetrend seiner Partei im Wahlkampf noch einmal umkehren?

24. August 2021, 09:44 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Umfragewerte der Union sind zuletzt abgestürzt. Fünf Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD die Christdemokraten in einer Umfrage sogar eingeholt. Und die inhaltliche Auseinandersetzung wurde immer wieder auch von Fehltritten des Kanzler-Kandidaten Armin Laschet (CDU) in den Hintergrund gedrängt.

Zwar gilt dieser als Stehaufmann, der gerne unterschätzt wird und auch nach Wirkungstreffern nicht gleich zu Boden geht. Doch viele in der Union vermissen beim Kandidaten den Kampf, die Polarisierung.

Was meinen Sie – kann Armin Laschet das Ruder noch einmal rumreißen? Das wollen wir in der heutigen Umfrage des Tages von Ihnen wissen.



Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.