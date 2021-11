Berlin : Tod eines russischen Diplomaten löst Spekulationen aus

Ein russischer Diplomat wird tot aufgefunden - auf dem Gehweg vor dem Botschaftsgebäude mitten in Berlin. Die Umstände bleiben ungeklärt. Erinnerungen an einen Mord im Tiergarten werden wach.

Berlin | Unter ungeklärten Umständen ist in Berlin ein russischer Diplomat am Botschaftsgebäude mitten in Berlin ums Leben gekommen. Wachleute der Berliner Polizei sollen die Leiche des 35-jährigen Mannes laut „Spiegel“ bereits am 19. Oktober gegen 7.20 auf dem Gehweg auf der Rückseite des Botschaftskomplexes gefunden haben. Nach Informationen des Magazins ...

