Streit um Gendersprache : Tobias Hans (CDU) findet Gendersprache gut

Warum Tobias Hans (CDU) seinem Hamburger Parteifreund Christoph Ploß beim Thema Gendersprache widerspricht.

Berlin | In der Debatte um Gendersprache in staatlichen Stellen hat der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (CDU), sich klar gegen ein Verbot ausgesprochen. „Bisher haben wir immer nur zu Männern geredet und Frauen einfach ungesagt mit gemeint. Das wird jetzt endlich anders. Das ist gut so. Warum sollen wir das verbieten?“, sagte Hans unserer Redakti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.