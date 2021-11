21,2 Prozent : Thüringen mit höchstem Covid-Anteil auf Intensivstationen

In jedem fünften Intensivbett in Thüringen liegt eine Person, die an Corona erkrankt ist. Das ist die höchste Zahl bundesweit. Mehr als 87 Prozet der Intensivbetten in Deutschland sind derzeit belegt.

Erfurt | Nirgendwo in Deutschland ist ein so hoher Anteil der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt wie in Thüringen. Am Morgen waren 21,2 Prozent und damit mehr als jedes fünfte betreibbare Bett mit Covid-19-Patienten belegt, wie aus Daten der Medizinervereinigung Divi (Stand: 11.15 Uhr) hervorgeht. Demnach stieg die Zahl der Corona-Patienten auf Thür...

