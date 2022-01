Demonstrationen auch in Rostock : Quer durch Deutschland: Tausende protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Am Montagabend sind erneut Tausende in mehreren Bundesländern gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen – auch im Norden. Nicht alle Demonstrationen waren angemeldet – es gab auch Gegenaktionen.

Rostock | In einigen Teilen Deutschlands sind zu Beginn des neuen Jahres die Proteste von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Impfgegnern fortgesetzt worden. Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Politik vielerorts in Deutschland auf die Straße. Nicht immer kündigen sie die Demonstrationen an, sondern treffen sich als sogenannte Spaziergänger. Weil sie sich in ...

