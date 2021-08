Evakuierungen aus Kabul : Taliban sagen Ausreisemöglichkeit nach US-Truppenabzug zu

Die Verhandlungen der Bundesregierung mit den Taliban kommen voran. Es gibt nun eine erste Zusage der Islamisten für die Zeit nach dem US-Truppenabzug. Und auch die deutsche Seite stellt den neuen Machthabern in Afghanistan etwas in Aussicht.

Berlin | Die militant-islamistischen Taliban haben in den Verhandlungen mit der Bundesregierung zugesagt, dass Afghanen auch nach dem für den 31. August geplanten US-Truppenabzug das Land verlassen dürfen. Das twitterte der deutsche Verhandlungsführer Markus Potzel am Mittwoch nach Gesprächen mit dem Vizechef des politischen Büros der Taliban in Katar, Schi...

