Afghanistan : Taliban greifen IS-Kämpfer in Kabul an

Mehrere Menschen werden bei einem Anschlag auf eine Trauerfeier der Taliban in Kabul getötet. Kurze Zeit später üben die Islamisten Vergeltung, Ziel des Angriffs sind IS-Kämpfer.

Islamabad | Wenige Stunden nach einem Anschlag auf eine Trauerfeier in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Einheiten der militant-islamistischen Taliban Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) attackiert. Terroristen einer sogenannten Schläferzelle des IS-Khorasan - wie sich der IS in Afghanistan und Pakistan nennt - seien in einem Haus in Kabul gef...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.