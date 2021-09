Wahlen : Superwahlsonntag mit vier Abstimmungen beginnt in Berlin

Mehr Wahlen an einem Tag als in Berlin gehen kaum. Dabei steht eines schon fest: Die Hauptstadt wird einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin bekommen.

Berlin | In Berlin hat am Sonntag neben der Bundestagswahl auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus begonnen. Außerdem wählen die Menschen in der Hauptstadt zwölf neue Bezirksparlamente. Darüber hinaus können sie bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollen. Nach Angaben der Landeswahlle...

