Ostafrika : Sudan: Entmachteter Regierungschef unter Bewachung zuhause

Nach dem Militärputsch im Sudan war Ministerpräsident Hamduk zunächst festgehalten worden - „zu seiner eigenen Sicherheit“, wie es hieß. Die EU droht den Putschisten damit, den Geldhahn zuzudrehen.

Brüssel | Der bei einem Militärputsch entmachtete sudanesische Ministerpräsident Abdullah Hamduk ist wieder zuhause und wird dort schwer bewacht. Hamduk und seine Frau seien am Abend in ihr Haus zurückgebracht worden, gab das Büro Hamduks in einer Mitteilung auf der Facebook-Seite des Informationsministeriums bekannt. Zuvor berichtete der Sender Al-Hadath da...

