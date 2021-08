Bundestagswahl : Studie: Wahlprogramme werden immer unverständlicher

Länger und unverständlicher sind die Programme der Parteien in diesem Jahr im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl. Damit setzt sich ein Trend fort, hat nun eine Studie herausgefunden.

Stuttgart | Die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl sind einer Stuttgarter Studie zufolge zwar so umfangreich wie nie zuvor - sie lassen sich aber auch so schwer verstehen wie kaum andere in der bundesdeutschen Geschichte. In den Programmen zur anstehenden Wahl fanden sich den Studienautoren zufolge Wortungetüme und Bandwurmsätze mit bis zu 79 Wörter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.