Neues Rundfunkgesetz : Streit um Reformen eskaliert: Polens Regierung vor dem Aus

Polens Regierungschef Morawiecki entlässt einen seiner Stellvertreter. Dieser kündigt daraufhin das nationalkonservative Bündnis mit der PiS auf. Ist dies das Aus für die Regierung?

Warschau | Nach einem Streit um Reformen und ein neues Rundfunkgesetz steht in Polen das nationalkonservative Regierungsbündnis von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vor dem Aus. Der bisherige Vize-Regierungschef Jaroslaw Gowin kündigte nach der Entlassung durch Morawiecki am Abend in Warschau die Zusammenarbeit seiner Gruppierung mit der Regierungspartei ...

