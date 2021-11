Umfrage des Tages : Streit über Impfschäden: Mehrheit steht auf Seite von Sahra Wagenknecht

Der Sonntagstalk von Anne Will wurde zum Schlagabtausch des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach mit der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Wer hat Sie überzeugt? Stimmen Sie ab.

Berlin | SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor dem Corona-Winter. Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ist nicht geimpft und verteidigt Joshua Kimmich. In Anne Wills ARD-Talk trafen die beiden aufeinander und diskutierten heißblütig über das Thema Impfen. Wie Kimmich sorgt sich auch Wagenknecht um mögliche Impfschäden und deutet in der Sendung an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.