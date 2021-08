Bundespräsident in Prag : Steinmeier und Zeman loben tschechisch-deutsche Beziehungen

Beim Aufeinandertreffen der Präsidenten von Deutschland und Tschechien finden beide warme Worte über das andere Land. Nur bei einem Thema gibt es in Prag Skepsis.

Prag | Der tschechische Präsident Milos Zeman hat das Verhältnis zum deutschen Nachbarn als hervorragend bezeichnet. „Unsere Beziehungen waren noch nie so gut wie in der Gegenwart“, sagte der 76-Jährige nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in Prag. Er bedankte sich besonders für deutsche Hilfe während der Corona-Pan...

