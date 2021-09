Bundespräsident : Steinmeier in Bratislava mit militärischen Ehren begrüßt

Bundespräsident Steinmeier besucht die Slowakei. Er schätzt seine Kollegin Caputova - unter anderem wegen ihres proeuropäischen Kurses und wegen ihres Einsatzes gegen die Korruption.

Bratislava | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem Kurzbesuch in der Slowakei eingetroffen. Zum Auftakt wurde er am Donnerstag in der Hauptstadt Bratislava von Präsidentin Zuzana Caputova mit militärischen Ehren begrüßt. Anschließend stand ein Gespräch der beiden Staatsoberhäupter auf dem Programm. Steinmeier und Caputova wollen außerdem am Nachm...

