AfD-Spendenaffäre : Staatsanwaltschaft will Aufhebung der Immunität von Alice Weidel

Gegen die Vorsitzende der AfD-Bundesfraktion gibt es einen Verdacht wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz.

von dpa

14. November 2018, 17:01 Uhr

Konstanz | Wegen dubioser Spenden aus der Schweiz will die Staatsanwaltschaft Konstanz gegen die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, ermitteln. Es gebe einen Anfangsverdacht wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Schreiben zur nötigen Aufhebung ihrer Abgeordnetenimmunität seien an den Bundestag geschickt worden.

Mehr in Kürze.