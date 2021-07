Corona-Pandemie : Spanien und Niederlande als Hochinzidenzgebiete eingestuft

Seit Ende Juni sind die Corona-Zahlen in Spanien rapide in die Höhe geschossen. Nun gilt das Land als Hochinzidenzgebiet. Und die Einstufung gilt auch für ein direktes Nachbarland Deutschlands.

Berlin/Madrid | Die Bundesregierung stuft Spanien und die Niederlande von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Die Entscheidung folgt auf einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in beiden Ländern in den vergangenen Wochen. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.