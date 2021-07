Europas weiblichstes Kabinett : Regierungsumbildung: In Spanien haben jetzt die Frauen das Sagen

14 Ministerinnen, acht Minister und der Premier – die spanische Politik wird nun maßgeblich von Frauen bestimmt. Pedro Sánchez positioniert sich als Feminist, hatte den frischen Wind aber dringend nötig.

Madrid | „Wir leben in der Zeit der Frauen“, lautet einer jener Sätze, mit denen Spaniens Premier Pedro Sánchez gerne betont, dass er das südeuropäische Land auf dem Weg der Gleichberechtigung weiterbringen wolle. Ein Königreich, das in der Vergangenheit eher als Macho-Land galt, was aber in der heutigen Gegenwart nicht mehr zutrifft. Ein Etikett, das auch ...

