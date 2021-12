Katholizismus : Spanien: Kirche ermittelt wegen Kindesmissbrauchs

Auch in Spanien gibt es Vorwürfe gegen Geistliche wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die katholische Kirche ermittelt gegen Hunderte Mitglieder des Klerus.

Vatican City | Spaniens katholische Kirche hat nach einem Bericht der Zeitung „El País“ Ermittlungen gegen mehr als 250 Mitglieder des Klerus und einige Laien in religiösen Einrichtungen wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet. Die Fälle seien während der vergangenen drei Jahre recherchiert und aufgelistet worden, so die Zeitung am So...

