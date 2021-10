Kommentar : Nach Kritik an Jens Spahn: Mehr Föderalismus wagen

Jens Spahn will den Ausnahmezustand beenden: Zeit, wieder mehr Föderalismus zu wagen.

Hamburg | Mit kaum etwas hadern die Deutschen in der Pandemie so sehr wie mit ihrem Föderalismus. Anders ist es nicht zu erklären, dass ein kollektives Aufatmen einst die Verhängung des Ausnahmezustandes begleitete – und jetzt die Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht abreißt: Denn er will den bundesweiten Ausnahmezustand beenden. Dabei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.