Bundestagswahl : Söders schwierige Rolle im Wahlkampf

Nun hat auch in der CSU die heiße Phase des Bundestagswahlkampf begonnen. Die Ausgangslage ist schlecht wie nie. Und das liegt nicht nur am historischen Umfragetief der Union.

Unterschleißheim | Um 19.06 Uhr ist es soweit: Mehr als eine Stunde nach dem Auftakt des CSU-Bundestagswahlkampf fällt erstmals der Name Armin Laschet. „Wer einen pragmatischen Kanzler will, kann nicht an Olaf Scholz denken“, sagt CSU-Chef Markus Söder. Der SPD-Kanzlerkandidat sei ein Bürokrat, er wolle lieber einen Pragmatiker wie Laschet, der wisse, wo den Menschen...

