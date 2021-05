Corona-Regeln : Bayern lockert – und greift Bund vor: Söder erlässt Geimpften Testpflicht

Geimpfte werden in Bayern ab Donnerstag gleichgestellt. Ab Montag dürfen Außengastronomie und Kulturhäuser öffnen.

München | Bayern wird bereits von diesem Donnerstag an vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen mit negativ Getesteten gleichstellen und ihnen weitere Lockerungen zuerkennen. Unter anderem sollen Menschen mit vollständiger Corona-Impfung – also in der Regel zwei verabreichten Impfdosen – von der Testpflicht und von den Ausgangsbeschränkungen befreit werden....

