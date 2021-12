Termine und Impfstellen : So verläuft der Start der Corona-Kinderimpfungen in Schleswig-Holstein

Ärzte und Impfstellen bereiten sich bundesweit auf den Start der Kinderimpfungen bei den Fünf- bis Elfjährigen in dieser Woche vor. So verläuft der Start in Schleswig-Holstein und den weiteren norddeutschen Bundesländern.

Flensburg | Die Corona-Impfungen mit einem Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige laufen in Deutschland an. Die Bundesländer haben dabei unterschiedliche Konzepte und Starttermine. So verläuft der Start in Norddeutschland. Zum Thema: Soll ich mein Kind impfen lassen? Ein Dilemma mit Lösung Stiko empfiehlt Corona-Impfung für Kinder mit Vorerkrankung...

