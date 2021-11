Polizei in Niedersachsen : So ermittelt ein Kommissar des Landeskriminalamtes gegen Kinderpornografie

In den vergangenen Monaten erschütterten mehrere Missbrauchsfälle die Republik: Unter anderem in Kleingartenanlagen wurden Kinder gequält, sexuell misshandelt, zur Schau gestellt. Wie gehen die Behörden dagegen vor? Ein Besuch bei einem Kommissar des Landeskriminalamtes in Niedersachsen.

Hannover | „Wenn's nicht mehr geht, einfach Bescheid sagen“, sagt Polizeikommissar Oliver Brockmann. Der Ermittler weiß, wie verstörend die Bilder auf seinem Computer wirken können. Der Bildschirm zeigt das Foto eines jungen Mädchens, dessen Alter unter viel Make-up für den Laien kaum zu schätzen ist. Kurzes Kleid, blonder Pony, knallrote Lippen: Unschuldig läch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.