Umfrage des Tages : Sitznachbarn oder ganze Klasse: Welche Quarantäneregeln sollten für Schüler gelten?

Wenn es an Schulen einen Corona-Fall gibt, gelten in den Bundesländern bislang noch sehr unterschiedliche Quarantäne-Vorgaben. Die Gesundheitsminister wollen das nun ändern. Was halten Sie für richtig?

Flensburg | Die Infektionszahlen in Deutschland steigen derzeit besonders in den jüngeren Altersgruppen stark an. Vor diesem Hintergrund diskutieren die Gesundheitsminister der Länder am Montag über die Quarantäne-Maßnahmen im Falle einer Corona-Infektion an Schulen. Ziel ist es, dabei möglichst einheitliche Regeln zu finden – denn zum Teil unterschieden sich ...

