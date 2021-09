US-Politik : „Shutdown“ abgewendet? US-Senat stimmt für Haushaltsgesetz

Im US-Kongress wird der Haushalt debattiert. Kurz vor Fristablauf stimmt der Senat für einen Übergangshaushalt und gegen einen Teil-Stillstand der Regierung.

Washington | Der US-Kongress hat in letzter Minute einen großen Schritt in Richtung Abwendung eines drohenden Teil-Stillstands der Regierungsgeschäfte gemacht. Der Senat verabschiedete am Donnerstag mit 65 zu 35 Stimmen einen Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt bis zum 3. Dezember. Für eine Mehrheit waren mindestens 60 Stimmen notwendig. Es wurde erwart...

