Kommission sucht Fallbeispiele : Sexuelle Gewalt in der Schule: Betroffene sollen sich melden

Welche Rolle spielt sexuelle Gewalt in Schulen? Um das zu erforschen werden Betroffene aufgerufen, sich zu melden.

Berlin | Worum geht es bei dem Projekt und was ist jetzt schon zu dem Thema bekannt? Ein Überblick: Aufarbeitung von Missbrauch in Schulen: Worum geht es? Sexuellen Missbrauch verbinden viele mit der Kirche. Aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft spielt er eine große Rolle. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ...

