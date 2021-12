Zweites Corona-Weihnachten : Sehnsucht nach Verbundenheit: Deutschland braucht Weihnachten

Die Gesellschaft zerspalten, viele Menschen erschöpft: Deutschland braucht Weihnachten, gerade jetzt. Aber bei bloßen Ritualen darf es nicht bleiben, bei diesem zweiten Corona-Weihnachten.

Flensburg | „Gesegnet sei uns die heilige Nacht, / Die uns das Licht der Welt gebracht“: Früher war Weihnachten ganz einfach, ungefähr so einfach wie in den beiden ersten Versen von Eduard Mörikes Gedicht „Die heilige Nacht“. Früher war Weihnachten ganz einfach, so einfach wie ein Rezept für Zimtsterne, so eingängig wie der Text von „O, Tannenbaum“. Aber früher w...

