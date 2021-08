Migration : Seenotretter dürfen in Italien anlegen

Immer wieder stechen freiwillige Helfer in See, um im Mittelmeer Migranten aus Seenot zu retten. Mit Hunderten Menschen an Bord harren sie oft tagelang ohne sicheren Hafen aus.

Pozzallo | Binnen eines Tages haben die italienischen Behörden zwei Seenotretter-Schiffen mit mehr als 800 Bootsmigranten einen Hafen zugewiesen. Die „Sea-Watch 3“ und die „Ocean Viking“ bekamen am Samstag die Erlaubnis, auf der Insel Sizilien anzulegen. Die „Sea-Watch 3“ mit knapp 260 Menschen an Bord erreichte am Morgen den Hafen von Trapani an der Westküst...

