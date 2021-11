1918, 1938, 1989 : Tag des Glücks und der Barbarei: Der 9. November als „deutscher Tag schlechthin“?

Der 9. November ist für Bundespräsident Frank Walter Steinmeier "der deutsche Tag schlechthin". Kann es glücken, in einer Gedenkstunde an Momente des Glücks und die dunkelsten Stunden zu erinnern?

Berlin | Die Kette mit den großen leuchtenden Bernsteinen trägt sie auch heute um den dünnen Hals. Die Kette ist neben einem Adressbuch das einzige, was Margot Friedländer von ihrer Familie geblieben ist. Sie selbst hat den Holocaust überlebt, am vergangenen Freitag wurde sie 100 Jahre alt. An diesem Dienstag erhebt sie noch einmal eindringlich ihre Stimme, al...

