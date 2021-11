Folgen für den Alltag : Mögliche Schulschließungen wegen Corona: Das sagt Bundespräsident Steinmeier

Jüngst mussten Schüler ins Homeschooling – eine Herausforderung für Eltern und Kinder. Nun klettern die Corona-Zahlen erneut nach oben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt Stellung zum Thema Schule.

Düsseldorf | Trotz der dramatisch steigenden Corona-Zahlen hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gegen Schul- und Kitaschließungen ausgesprochen. "Es muss jetzt unser oberstes Ziel sein, Kitas und Schulen offen zu halten", sagte Steinmeier am Freitag in einer Video-Ansprache zum 10. Deutschen Schulleiterkongress in Düsseldorf. Corona: Schulen im Daue...

