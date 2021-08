Rückkehr aus Hochinzidenzland : Schule schwänzen wegen Quarantäne – ist das erlaubt?

Spanien und die Niederlande gelten nun als Corona-Hochrisikoländer. Wer aus diesen Ländern zurückkehrt, muss in Quarantäne – auch Kinder. Das kann mit dem Start ins neue Schuljahr kollidieren.

Berlin | In der kommenden Woche enden in den ersten Bundesländern die Sommerferien. In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg beginnt der Unterricht dann wieder in Präsenz. Nun kann es sein, dass Familien erst kurz vorher aus einem Urlaubsland zurückkehren, das mittlerweile als Hochinzidenzgebiet gilt. Dann muss die ganze Familie in Quarantäne,...

