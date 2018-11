Angeblich zwei Verletzte : Schüsse vor der Halbinsel Krim? Ukraine beschuldigt Russland

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat angeblich neue Brisanz erhalten.

von dpa

25. November 2018, 21:10 Uhr

Moskau/Kiew | Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine im Meer vor der Halbinsel Krim hat es nach ukrainischer Darstellung Verletzte gegeben. Russische Grenzschützer sollen demnach am Sonntagabend auf Boote der ukrainischen Marine geschossen haben. In einer Mitteilung der Behörden in Kiew war von zwei Verletzten die Rede. Zuvor hatte Kiew bereits mitgeteilt, ein Schiff des russischen Grenzschutzes habe einen Marineschlepper der Ukraine gerammt.

In der Nacht zum Sonntag wollten drei ukrainische Schiffe die Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer passieren, was Russland als Provokation deutete. Daraufhin wurden sie von russischen Booten gestoppt.