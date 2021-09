Interview : Scholz: „Wähler wollen niemanden, der große Töne spuckt“

Wie viel Merkel steckt im Scholz-Wahlkampf? Was will er beim Klimaschutz anders machen als Armin Laschet? Und wie hält er es mit dem Gendern? Fragen an den SPD-Kandidaten.

Berlin | Olaf Scholz im Umfrage-Höhenflug - trotzdem vermeidet der SPD-Kanzlerkandidat auftrumpfendes Auftreten. Viele fragen sich, ob die guten Werte für den Kandidaten und seine Partei bis zur Wahl anhalten. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur gibt sich Scholz entschlossen. Frage: Das erste große TV-„Triell“ ist vorbei und der Wahltag naht - wie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.