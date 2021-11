Vorsitzende will weitermachen : Saskia Esken will an der SPD-Spitze bleiben

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken will nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" an der Spitze bleiben. Sie tendiere mittlerweile klar dazu, auf dem Parteitag im Dezember erneut als Vorsitzende anzutreten.

Berlin | Die 60-Jährige wurde auch als mögliche Ministerin in einer Ampel-Regierung gehandelt. Ihre politische Zukunft hatte Esken zuletzt offengelassen und um Bedenkzeit gebeten. Der Parteivorstand der SPD soll am Montag über die künftige Spitze einen Vorschlag präsentieren. Esken an der Seite von Lars Klingbeil? Bei der Frage nach einem Nachfolger für ...

