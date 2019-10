Bauernpräsident über angekündigte Bauernproteste : Rukwied: „Sind solidarisch, solange Aktionen gewaltfrei bleiben“

Am kommenden Dienstag wollen Landwirte bundesweit demonstrieren. Deutschlands Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert die Demonstranten zu friedlichen Protesten auf. Gleichzeitig betont er die Dialogbereitschaft der Branche – und greift Bundesumweltministerin Svenja Schulze scharf an.

von Klaus Wieschemeyer

18. Oktober 2019, 05:57 Uhr

Hannover | Herr Rukwied, vergangenen Montag haben wütende Bauern im niederländischen Groningen ein Verwaltungsgebäude gestürmt. Am kommenden Dienstag wollen deutsche Landwirte bundesweit demonstrieren. Droht uns auch die Eskalation?

Ich will das nicht ausschließen. Der Unmut und die Enttäuschung über die Politik sind sehr groß, was verständlich ist. Ich kann mir zudem vorstellen, dass wir nicht nur am Dienstag Proteste erleben werden, sondern auch in den darauffolgenden Wochen.

Nun sind die Demos nicht von einem Verband organisiert, sondern entspringen einer Graswurzelbewegung. Wie steht der Bauernverband dazu?

Wir haben volles Verständnis für die Demonstranten. Wir sind solidarisch, solange die Aktionen gewaltfrei bleiben.

Schwingt da die Sorge mit, dass es nicht so bleibt?

Ich hoffe, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen. Das ist auch mein Appell an die Berufskollegen.

Warum sind die Bauern so wütend?

Es ist einfach zu viel, was die Politik den Bauernfamilien zumutet. Nur ein paar Beispiele sind der Aktionsplan Insektenschutz, die Düngeverordnung, das Mercosur-Abkommen und zunehmende Auflagen bei der Tierhaltung.

Einschränkungen bei der Tierhaltung?

Wenn ein Landwirt in Tierwohl investieren und bessere Ställe bauen will, bekommt er oft keine Genehmigung. Mit solchen Beispielen versperrt man den Landwirten die Zukunft. Dabei haben wir viele junge Landwirte, die hochmotiviert sind, tolle Ideen haben und endlich durchstarten wollen. Diesen Menschen sollten wir Freiheiten und Hilfen geben, statt sie mit Bürokratie auszubremsen.

Viele dieser Probleme sind altbekannt. Warum kommt ausgerechnet nun der Protest?

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat der Aktionsplan Insektenschutz der Bundesministerinnen Svenja Schulze und Julia Klöckner. Damit würden wir den kooperativen Naturschutz verlassen. 2,3 Millionen Hektar Fläche wären von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da haben viele Bauern gesagt: So kann es nicht mehr weitergehen.

Aber das war nur der Auslöser. Wo liegt das generelle Problem?

Auch in der mangelnden Wertschätzung für das, was wir bereits gemacht haben und machen. Wir Landwirte haben nicht nur verstanden, was Gesellschaft und Politik von uns fordert. Wir haben es auch umgesetzt. Wir haben beispielsweise in diesem Jahr Blühflächen angelegt, die bei fünf Meter Breite fast viermal um den Äquator reichen. Wir haben das Futterangebot für Insekten verbessert, die Fruchtfolge aufgelockert, den Anteil erosionsmindernder Bodenbearbeitung erhöht, ziehen jedes vierte Mastschwein mit mehr Tierwohl auf. Da erwarten die Bauern, dass die Gesellschaft das zumindest positiv erkennt. Doch das Gegenteil ist oft der Fall.

Sie setzen trotzdem weiter auf Gespräche?

Ich habe die Bundesministerinnen Svenja Schulze und Julia Klöckner zum Dialog mit der Landwirtschaft eingeladen. Frau Klöckner hat das Angebot angenommen: Es wird eine Aussprache geben. Das freut uns sehr, denn wir wollen ja das Gespräch. Nur im Dialog, das möchte ich betonen, kann man gute Lösungen auf den Weg bringen. Wir müssen miteinander reden, nicht übereinander.

Und die Umweltministerin?

Hat scheinbar kein Interesse, mit uns zu reden. Was uns massiv irritiert.

Svenja Schulze hat abgesagt?

Irgendeine Mitarbeiterin hat „in Vertretung“ abgesagt. Das zeigt, welch geringe Wertschätzung die Ministerin gegenüber der Landwirtschaft hat.

Glauben Sie, dass Dialog noch etwas bringt? Bei der Düngeverordnung haben sich Klöckner und Schulze ja trotz Gesprächen am Ende die Marschroute in Brüssel abgeholt.

Das kann man so sehen. Wir setzen aber auch dort auf Dialog. Bei der Düngeverordnung gibt es nach wie vor Dinge, die den Wasserschutz konterkarieren. Wenn eine Pflanze unterernährt ist und verkümmert, zieht sie weniger Nährstoffe aus dem Boden. Die anderen gelangen dann ins Wasser. Das hilft weder der Pflanze noch dem Wasser.

Und beim Aktionsplan Insektenschutz?

Da fordern wir einen Reset und sonst gar nichts. Mit dem Programm würde kooperativer Naturschutz ad absurdum geführt.

Erreichen Sie mit diesem Dialogangebot noch die Landwirte, die grüne Kreuze vor die Höfe stellen oder am Dienstag mit Traktoren über Schnellstraßen bummeln wollen?

Es ist das gute Recht, bei Problemen auf sich aufmerksam zu machen.

Manche Landwirte argwöhnen, dass die deutsche Branche zugunsten von Handelsabkommen wie Mercosur geopfert werden soll. Können Sie das verstehen?

Natürlich! Das ist ein weiterer Punkt, der hinzukommt. Auf der einen Seite gibt es immer höhere Standards, zu denen wir auch stehen. Das kann aber nur gelingen, wenn wir nicht mit Importen aus Billigländern konkurrieren müssen, die deutlich niedrigere Standards haben. Da haben wir keine Chance.

Wie ernst ist die Lage?

Im Moment wollen nur noch 30 Prozent der Betriebe investieren. Diese Zurückhaltung hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Landwirte keine Planungssicherheit haben und sie die Politik als nicht zuverlässig erlebt haben. Viele wollen investieren, fürchten aber, dass sie durch neue Auflagen ausgebremst werden. Deshalb zögern sie.