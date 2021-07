Parteichef der Grünen : Robert Habeck nimmt den Bund bei der Munitionsbergung in die Pflicht

So sollen vor den Küsten in Nord- und Ostsee Unmengen an konventioneller und chemischer Munition aus beiden Weltkriegen liegen.

Berlin | Grünen-Parteichef Robert Habeck hat sich dafür starkgemacht, dass der Bund die Länder bei der Bergung von Munition und Kampfstoffen aus Nord- und Ostsee unterstützt. „Der Bund trägt hier eine Verantwortung und darf die Länder mit Blick auf die Bergung und Entsorgung nicht alleine lassen“, sagte Habeck dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Vor d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.