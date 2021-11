Von 1538,55 Euro auf 2111 Euro : Saftige Erhöhung: Rente soll um ein Drittel steigen

Die Rentner in Deutschland können in den kommenden zwei Jahren mit einer deutlichen Rentenerhöhung rechnen. Die Rente soll von 1538,55 Euro auf 2111 Euro brutto pro Monat steigen.

Berlin | Die 21 Millionen Rentner in Deutschland dürfen sich in den kommenden Jahren auf eine saftige Rentenerhöhung einstellen. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf den noch unveröffentlichten Rentenbericht schreibt, werden die Renten bis 2037 vermutlich um mehr als ein Drittel steigen. Der Eckrentner, also eine Person, die 45 Jahre lang durchschnittl...

