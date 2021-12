Bukarest : Rechtsradikale stürmen Hof des rumänischen Parlaments

Das Hoftor aufgedrückt, das Wachpersonal überrannt: In Rumäniens Hauptstadt sind Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen bis in den Hof des Parlaments vorgedrungen.

Bukarest | Aus Protest gegen geplante Corona-Maßnahmen haben etwa 300 Rechtsradikale in der rumänischen Hauptstadt Bukarest das Wachpersonal des Parlaments überrannt und sind bis in den Hof des Gebäudes vorgedrungen. Das rumänische Innenministerium teilte weiter mit, ein Teil der Demonstranten habe gegen ein Hoftor gedrückt, so dass dessen Schloss aufgebroche...

