Umstrittene Plakataktion : „Rechter Müll“ - SPD und CDU solidarisieren sich mit Grünen

Im Bundestagswahlkampf sehen sich die Grünen mit einer Plakat-Schmähkampagne konfrontiert und bekommen nun Unterstützung von der politischen Konkurrenz: SPD und auch CDU zeigen sich solidarisch.

Berlin | SPD und CDU haben sich an die Seite der Grünen gestellt und die Schmäh-Plakate gegen die Partei verurteilt, die seit einigen Tagen in vielen Städten zu sehen sind. „#GrünerMist ist #Rechtermüll“, schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag auf Twitter. „Demokraten halten zusammen.“ Auf einer rot-grünen Kachel stand „In den Farben getre...

